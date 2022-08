Conte tritt gegen Tuchel auf Instagram nach

In Contes Insta-Story ist zu sehen, wie Tuchel nach Chelseas Tor zum 2:1 durch James nicht mehr zu halten ist, lossprintet und die Freude über die Führung einfach rauslassen muss. Dabei zischt er am sich regelrecht vergrabenden Tottenham-Coach Conte vorbei. Weil der die Hände vors Gesicht hält, sieht er den jubelnden Tuchel nicht. Was er schade findet, wie er auf Insta schreibt: „Zum Glück habe ich dich nicht gesehen. Du hättest es verdient, dass ich das Bein gestellt hätte.“ Garniert wird der Spruch mit drei „Lach-Smileys“ - vermutlich ein Hinweis, dass die beiden Coaches nicht gar so ernst nehmen, wie es manch Fan und Journalist tut.