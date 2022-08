Tischtennis: Robi und Sonja fixieren Medaille

Nach Gold und Silber im Klettern am Samstag haben Österreichs Athleten bei der Multisport-EM in München eine weitere Medaille fixiert - diesmal im Tischtennis. Denn Robert Gardos und Sofia Polcanova gewannen am Sonntag ihr Viertelfinale im Mixed-Bewerb gegen die französische Paarung Simon Gauzy/Prithika Pavade klar mit 3:1. Da im Tischtennis Bronze nicht ausgespielt wird, hat das Duo zumindest den dritten Rang fix, eine Steigerung ist am Montag noch möglich. „Die Freude ist jetzt schon groß“, verriet Gardos. „Doch natürlich wollen wir jetzt noch mehr.“