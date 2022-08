Mit der „Krone“ zu Andreas Gabalier nach Kitzbühel

Der Steirer führt einerseits als Moderator durch den Abend, andererseits tritt er mit den Künstlern sowie auch mit seiner Band auf. „Ich erhalte immer wieder Hilferufe, heuer organisieren wir einen schönen Abend und geben die Einnahmen eins zu eins an den Therapiebauernhof Lilienhof in Tirol weiter“, erklärt Gabalier im „Krone“-Gespräch, „ich bin dankbar, dass es mir mittlerweile so gut geht und dass alles so ist, wie es ist. Ich möchte einfach etwas zurückgeben.“