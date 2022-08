Land will private Kindergärten nun stärker fördern

Ein neues Fördersystem soll auch in Zukunft die Existenz der privaten Kindergärten in Salzburg sichern. So kündigte die Stadt Salzburg an, die Löhne in den Betreuungsstätten ordentlich anzuheben. Daraufhin protestierten jedoch die privaten Einrichtungen. Im Falle einer Lohnerhöhung könnten sie nicht mithalten – Personalabwanderungen wären vorprogrammiert.