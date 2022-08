So funktioniert Glasschleuse am Bahnsteig

Die Vorbereitungen für die vollautomatische U5 schreiten voran. Nun wurden die ersten Bahnsteigtüren in der Station Volkstheater eingebaut. Damit können dann auch beim vollautomatischen Betrieb der U5 ab 2026 keine Gegenstände mehr auf die Gleise gelangen. Bevor eine Tür eingehoben wird, muss sie erst einmal 10.000 Test-Öffnungen durchlaufen. Nach den Tunnelarbeiten wird der nächste Meilenstein im U-Bahn-Ausbau die Arbeit mit dem sogenannten „Maulwurf“ sein. Dieser gräbt voraussichtlich ab 2024 vom Matzleinsdorfer Platz den ersten Streckentunnel bis zum Augustinerplatz. Der Südast der U2 soll dann 2028 fertiggestellt sein. Es sei denn Lieferverzögerungen bei Baumaterialien machen einen Strich durch die Rechnung. Indes werden am Kahlenberg Betonwände als Hindernis für Straßenrowdys aufgebaut. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.