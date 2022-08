Wenn die Heizung zur Geldfalle im Sommer wird

Rund ein Drittel der Heizungen, die stichprobenartig untersucht wurden, laufen, obwohl es am Tag 30 Grad oder mehr hat. Der Grund dafür: Ab einer gewissen Außentemperatur, in etwa, wenn das Thermometer unter 15 Grad fällt, geht die Heizung über den sogenannten Außentemperaturfühler in Betrieb. Im Herbst und Winter sorgt diese Funktion für Komfort und Effizienz.