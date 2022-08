Böse Ansage von BVBs Schlotterbeck gegen Schalke

Rapid gegen Austria, Inter gegen AC, City gegen United und nicht zuletzt Dortmund gegen Schalke. Fußball-Derbys können durchaus für so manche Spannungen sorgen. Dass sich jedoch Spieler so negativ gegenüber der Konkurrenz äußern, überrascht dennoch. In „Brinkhoffs Ballgeflüster“ sorgte BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck mit einer pikanten Aussage gegen Schalke jedenfalls für Aufsehen.