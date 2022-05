Karim Adeyemi: „Schlotterbeck hat mich angelogen!“

Nun wurde es also offiziell bestätigt: Karim Adeyemi wechselt von Red Bull Salzburg in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund. Bis 2027 wird der 20-jährige Stürmer im schwarz-gelben Trikot nach Toren jagen. In einem ersten Interview sprach der Youngster über die Vorfreude, seine Erwartungen und seine neuen Kollegen. Mit dem ebenfalls neu zum BVB gewechselten Nico Schlotterbeck hatte Adeymi dabei bereits zu schimpfen...