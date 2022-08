Schwab sichert sich PGA-Tourkarte für 2022/23

Ab Donnerstag schlagen Schwab und Straka beim St. Jude Championship in Memphis ab. Damit sind erstmals zwei Österreicher bei den FedExCup-Playoffs am Start. In Memphis spielen die Top-125 um 15 Millionen Dollar Preisgeld, die besten 70 Golfer qualifizieren sich für das BMW-Championship kommende Woche in Wilmington.