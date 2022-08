Auch Dicke dürfen im Musiktheater auf Ballettbühne

Groß, klein, dick, dünn - das ist ausdrücklich egal, wenn man in der neuen Saison des Landestheaters einmal auf der großen Bühne des Musiktheaters stehen möchte. Jeder hat also die Chance, sich diesen Traum zu erfüllen. Wichtig sei vielmehr Offenheit. Denn es ist anzunehmen, dass der tänzerische Saisonauftakt in Linz eher auf der experimentellen Seite angesiedelt sein wird