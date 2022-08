Aleks Dragovic verrät: „Das ist Sturms Vorteil!“

Mit Dynamos Trio Georgiy Bushchan, Sergej Sydorchuk und Vitali Buyalskyi spielte er noch zusammen. Sie sind auch heute in Graz dabei. Wo die Ukrainer so gut wie möglich vorbereitet sein werden. So wie 2014, als Dragovic und Co., während die Russen die Krim annektierten, im Trainingszentrum perfekt abgeschirmt wurden. „Der Klub ist extrem professionell, hat auch ganz starke Einzelspieler“, schwärmt Dragovic.