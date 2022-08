Dynamo Kiew gegen den SK Sturm Graz ab 20 Uhr LIVE

Das gelang am Samstag beim 2:1-Erfolg im Schlager gegen Meister Salzburg perfekt. Mit so einer Vorstellung - samt Doppelpack von Stürmer Rasmus Höjlund - brauchen sich die Ilzer-Schützlinge auch nicht vor dem 16-fachen ukrainischen Meister, der zum dritten Mal in Folge in der CL-Gruppenphase dabei sein will, verstecken. „Wir brauchen zwei Topspiele, müssen zweimal so eine Leistung wie am Samstag gegen Salzburg abrufen“, war sich Kapitän Stefan Hierländer bewusst. Dann liege der Aufstieg im Bereich des Möglichen. „Sie sind Favorit, aber wir wollen unbedingt weiterkommen“, sagte der 31-jährige Kärntner.