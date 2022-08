Messi gegen „Mothl“: Sportwelt steht wegen WM kopf

Das wird ein heißer Winter! Von 21. November bis 18. Dezember steigt in Katar die Fußball-WM, die einen Rattenschwanz an Terminproblemen nach sich zieht. So kommt es unter anderem zum ungewöhnlichen „Duell“ zwischen Messi und „Mothl“. In England gibt es außerdem keine Pause für die ohnehin überbelasteten Stars, in Österreich müssen die Klubs überlegen, wie man die Spieler in der Ligapause 91 (!) Tage beschäftigt. Bei den Wintersportarten verschieben die Rodler wegen „König Fußball“ ihre Rennen, die Skispringer starten den Weltcup auf Matten, bei den Speed-Assen wackeln die Kanada-Rennen!