„Frustrierend!“ Hasenhüttl-Klartext nach Pleite

„Es war definitiv nicht so, wie wir es sehen wollten“, erklärt Hasenhüttel. „Es fühlte sich ein bisschen so an, als ob der Gegner in den nächsten Gang geschaltet hat und wir nicht folgen konnten. Nach den ersten 20 Minuten oder so. Es war frustrierend zu sehen, wie groß der Abstand zwischen diesen beiden Teams ist, um ehrlich zu sein, denn nach dem ersten Tor hatte man das Gefühl, dass sie absolut im Spiel waren.“