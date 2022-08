Weißhaidinger gelingt bei EM-Test Stadionrekord

Diskus-Werfer Lukas Weißhaidinger hat seinen letzten Wettkampf vor den Europameisterschaften in München mit Stadionrekord gewonnen! Beim Austrian-Top-Meeting der Leichtathleten in Andorf kam der Oberösterreicher am Samstag bei kühlen Temperaturen auf 66,82 m. Nächste Woche wird in der Südstadt trainiert, die Abreise nach München erfolgt am 15. August. Die Diskus-Qualifikation ist für den 17. August angesetzt, das Finale für den 19. August.