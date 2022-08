Innauer zu Frauen-Fliegen: „Sturzrisiko zu groß“

„Dass aus dem Sport, von Trainern, von Funktionsträgern gar nichts kommt, ist sehr ernüchternd“, sagte Toni Innauer mit desillusioniert Stimme. Vor zwei Wochen warnte Österreichs Adler-Legende in einem offenen Brief an den Ski-Weltverband vor den Gefahren im Frauen-Skifliegen. Im kommenden März sollen die Top-15 der Raw-Air zum Abschluss auf der Monsterschanze in Vikersund starten. Die FIS erfüllte damit eine jahrelange Forderung in der Gleichstellung von Frau und Mann.