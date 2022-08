Die schönsten Singlewohnungen

Wer sich in dem Lied von S.T.S. „I will hoam nach Fürstenfeld“ wieder erkennt, findet in dieser schönen Mietwohnung in Fürstenfeld seine Erfüllung. Diese Single-Wohnung bietet ein eigenes Schlafzimmer, ein getrenntes Bad und WC und freie Parkflächen am Grundstück. Das Highlight ist der großzügige Balkon, welcher durch den Wohn-Essbereich erreichbar ist. Wer eine zentral gelegene Mietwohnung mit großzügigem Balkon in Fürstenfeld sucht, wird mit diesem Angebot fündig. Diese Single-Wohnung bietet ein eigenes Bad, ein getrenntes Bad und WC, sowie freie Parkplätze am Grundstück. Was will man mehr?