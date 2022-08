Jeder Zehnte kennt die eigene Telefonnummer nicht

Die - eher ernüchternden - Ergebnisse: Von den 425 Befragten im Alter ab 16 Jahren gab jeder Fünfte (21 Prozent) an, in der Vergangenheit schon einmal die eigene Telefonnummer „gegoogelt“ zu haben. Die Suchmaschine kennt die eigene Handy-Nummer in der Regel zwar auch nicht, verrät aber immerhin, wo iPhone- (via Einstellungen - Telefon) und Android-Nutzer (Einstellungen - Über das Telefon - Status) diese finden können.