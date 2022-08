Neue Position für Wimmer bei Wolfsburg unter Kovac

Ihm scheint Umstellung und Eingewöhnung jedenfalls gut gelungen zu sein. Wimmer war gleich im ersten Pflichtspiel, einem 1:0 im Pokal gegen Jena, 90 Minuten im Einsatz, jedoch in einer etwas anderen Rolle als in Bielefeld. Er bildete mit dem ebenfalls neu verpflichteten Mattias Svanberg eine Doppelsechs, agierte also in einer defensiveren Position. „Man kann nicht so ins Risiko gehen, aber mein Spiel mit dem Ball am Fuß und Tempodribblings passt zu der Position. Und für die Defensive bin ich ein pressingstarker Spieler“, erklärte Wimmer.