Misolic: „Hier ist es nicht so wie in Kitzbühel“

In New York will Misolic, derzeit bester Österreicher („Von jedem Tennisspieler ist es der Traum, dass er zumindest einmal erster in seinem Land ist“) als Nummer 137 der Welt, natürlich einen weiteren Schritt in Richtung Top-100 machen. Neue Ziele steckt er sich trotz seines kometenhaften Aufstiegs (war am Anfang des Jahres noch 354.) allerdings keine: „Wenn ich gut spiele, Spaß habe und immer alles gebe, dann kommen die Ergebnisse von allein.“