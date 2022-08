Katastrophe von 2002 war die Initialzündung

„Für uns war das eine Initialzündung. Es war klar, dass wir etwas tun müssen, und wir tun es bis heute“, fasst der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) anlässlich des Jubiläums zusammen. Allein für den Hochwasserschutz hat man in Salzburg seither 250 Millionen Euro in die Hand genommen. Zusätzlich wurde noch eine halbe Milliarde in die Lawinen- und Wildbachverbauung gesteckt.