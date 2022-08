Holz ist gut - aber aus: Bleibt der Kamin kalt?

Es gibt in Niederösterreich zwar genug Holz – aber zu wenig fürs Heizen. So lässt sich die derzeitige Situation am heimischen Brennholzmarkt wohl treffend zusammenfassen. „Wir können derzeit nur Stammkunden beliefern, die Reserven sind aufgebraucht“, fasst Holzhändler Gerhard Wolf aus Heiligenkreuz im Wienerwald die Lage zusammen.