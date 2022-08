Amazon stellt Cloud-Speicherdienst Drive ein

Als Grund für das Drive-Aus gab Amazon an, sich künftig stärker auf seinen Online-Fotospeicherplatz Amazon Photos konzentrieren zu wollen, „um Kunden eine spezielle Lösung für die Speicherung von Fotos und Videos zu bieten.“ Drive-Kunden werde man demnach „weiterhin die Möglichkeit bieten, Fotos und Videos mit Amazon Photos zu sichern, zu teilen und zu organisieren“, so Amazon in der E-Mail.