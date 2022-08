Sturm-Boss verspricht: Dachstein statt Glatze!

Wird das Geld auf die hohe Kante gelegt, in die Mannschaft oder Infrastruktur investiert?

Der Verein gehört immer weiterentwickelt. Investitionen in die Mannschaft sind nach außen gleich sichtbar, gleichzeitig versuchen wir mit dem Geld auf allen Ebenen besser zu werden. In Messendorf bauen wir gerade zusätzliche Büros, das IT-System ist neu, ein zusätzlicher Fanshop in Seiersberg ebenfalls und natürlich gibt es einen Plan für ein neues Jugend- und Damentrainingszentrum.