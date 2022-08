Finanzschwaches Barcelona verkauft rund 25 Prozent

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona hat zur Verstärkung des Fußballkaders erneut Klubvermögen veräußert. Für den Verkauf einer Beteiligung von 24,5 Prozent an der Barça Licensing and Merchandising (BLM) an das Unternehmen Socios werde man 100 Mio. Euro einnehmen, teilte der Verein am Montag mit. Zuvor hatte Barça 25 Prozent der TV-Rechte für 25 Jahre an die Investmentfirma Sixth Street verkauft. Dafür sollen mehr als 500 Mio. Euro in die Kassen fließen.