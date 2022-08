Finger weg vom Panikknopf!

Zweiter Spieltag, erste Niederlage. Das ist so ganz und gar nicht typisch für Serienmeister Salzburg. In den vergangenen Jahren untermauerte dieser stets bereits in der Anfangsphase einer Saison seine Vormachtstellung in der Bundesliga und erspielte sich früh einen Vorsprung. Angst und bange muss wegen der Leistung in Graz aber keinem werden. Der Auftritt war zwar Bullen-untypisch, in Hartberg wird das Team aber diese Scharte auswetzen wollen.