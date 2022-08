Sinnlose Provokation

Man fragt sich, was da gerade läuft in den USA. Da telefoniert Präsident Biden mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi, um den Gesprächsfaden wieder zu intensivieren, beide reden sogar über die Möglichkeit eines persönlichen Treffens, um die angespannten Beziehungen vielleicht ein bisschen entkrampfen zu können, und dann funkt Nancy Pelosi ohne Not ganz vehement dazwischen. Pelosi ist nicht irgendjemand, als Sprecherin des Repräsentantenhauses bekleidet sie den nach Präsident und Vizepräsidentin dritthöchsten politischen Posten der USA. Und sie ist Demokratin, wie Präsident Biden.