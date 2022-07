Run auf Heizlüfter: Halten die Stromnetze das aus?

Der „Tagesspiegel“ hatte kürzlich berichtet, dass der Verkauf von strombetriebenen Heizlüftern in Deutschland stark gestiegen sei: Von Jänner bis Juni 2022 wurden laut dem Marktforschungsunternehmen GfK in Deutschland rund 600.000 Einheiten verkauft - das entspricht einem Plus von knapp 35 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.