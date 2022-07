Feuerwehr kämpft seit zwei Wochen gegen Flammen

In Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien kämpfen die Feuerwehren weiter gegen Brände, die mittlerweile bereits seit zwei Wochen toben. Wie die Behörden mitteilten, hat sich die Situation allerdings entschärft. Die Einsätze konzentrierten sich auf Waldbrände im Resiatal und in Pulfero in der Provinz Udine. Bekämpft wird auch ein Brand im Karstgebiet nahe der Stadt Görz (Gorizia, siehe Video).