„Tiefpunkt“: Sorgte Spielberg für Vettel-Hammer?

„Das ist sehr schade, aber ich verstehe ihn. Das war eine unglaubliche Karriere meines Sohnes und der Tiefpunkt war Österreich“, verrät Vater Norbert im Interview mit RTL/ntv. „Das hat ihm so sehr weh getan, am Ende des Feldes herum zu fahren und das hat diesen Gedanken noch beschleunigt.“ Der Aston-Martin Pilot kam als 17. und damit als Letzter im Ziel an. Sorgte also ausgerechnet Spielberg für den Vettel-Hammer?