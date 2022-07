Golf: Lukas Nemecz schafft den Cut knapp

Nemecz fixierte durch eine 67er-Runde von fünf unter Par punktgenau den Einzug in das Wochenende. Der 32-Jährige verbuchte am zweiten Tag sechs Birdies, das entscheidende gelang ihm nach seinem einzigen Bogey am letzten Loch. Mit insgesamt sechs unter Par verbesserte er sich um 58 Positionen an die geteilte 50. Stelle. Die alleinige Führung hielt der US-Amerikaner Sean Crocker mit 15 unter.