Hirscher und Kristoffersen: „Ein mutiger Schritt“

Mirjam und Joachim Puchner zu Gast in unserem TV-Studio bei den Generali Open in Kitzbühel. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin und ihr Bruder, Ex-Rennläufer und ORF-Kamerafahrer, geben sich im launigen Talk mit Michael Fally äußerst gut gelaunt und entspannt. Beste Voraussetzungen, um über Joachims Sieg beim „ProAm-Turnier“ in Kitzbühel, Mirjams Tennis-Klasse, ihre Olympia-Silbermedaille, Frauen auf der Streif („mit der Kurssetzung wäre da schon einiges machbar“), die WM, Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen („Ein mutiger Schritt“) zu plaudern.