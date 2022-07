Prozess: Strache und Stieglitz freigesprochen

Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde am Freitag in seinem zweiten Prozess freigesprochen. Selbiges gilt für den ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz.

Strache war vorgeworfen worden, Stieglitz für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben.