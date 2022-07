„Unglaubliche Fähigkeit!“ Ein Rapidler zeigte auf

Dennoch wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal eng. Die Feldhofer-Truppe gab die Partie aus der Hand, agierte zusehends nervöser. Das Resultat war der Anschlusstreffer für Gdansk durch Lukasz Zwolinski (82.), dem zwölf Minuten kollektives Zittern in Rapids Hintermannschaft folgten. „2:0, das wissen wir alle, das ist wahrscheinlich das gefährlichste Ergebnis. Man wiegt sich in Sicherheit und wenn man dann ein Tor bekommt, brennt das Stadion, brennt der Gegner, riskiert alles und dann wird es noch mal eng“, sagte Feldhofer nach der Partie. „Dann hat natürlich wieder der Hut gebrannt. Wichtig bei so einem Spiel ist, dass du es am Ende einfach drüberbringst“, fügte Grüll an.