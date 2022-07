Weitere Änderungen im ATP-Reglement nun bekannt

So eine Konstellation gab es schon einmal vor 30 Jahren vor den Spielen 1992 in Barcelona. Damals tauchten 1992 deshalb Spieler auf, die die Gamsstadt und vor allem Sand sonst eher gemieden haben. Damals spielten die US-Superstars Pete Sampras und Jim Courier in Tirol - Sampras erfüllte die Träume der Veranstalter und holte sogar den Titel. Bei den Spielen schied er dann dennoch schon in der dritten Runde aus.