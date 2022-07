Chipmangel: Samsung mit höchstem Profit seit 2018

Was DRAM-Speicherchips betreffe, so habe das Unternehmen den höchsten Umsatz von Server-Produkten in der Industrie in einem Quartal verzeichnet, hieß es in einer Mitteilung. Die Chips werden unter anderem in Computern und Spielkonsolen eingesetzt. Dagegen sei die Nachfrage für Verbraucherprodukte wie etwa PC und mobile Geräte zurückgegangen.