Schweinsteiger: Mit dem Bike in Tirol unterwegs

Dass der Fußball-Weltmeister Golf spielt, ist kein Geheimnis. So liegt es auf der Hand, dass er die „Krone“ und krone.tv am Golfplatz in Westendorf in Empfang nimmt. Im coolen, legeren, sportlich-eleganten Look betritt er die Terrasse des dortigen Restaurants. Charmant sagt er: „Wir können jederzeit loslegen.“