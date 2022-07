CO2-Bepreisung überdenken, Nein zu Reichensteuer

Um den Menschen zu helfen seien jetzt „konkrete Maßnahmen wichtig, auch wenn man Schulden aufnehme müsse“. In Niederösterreich wurde ein großes Entlastungspaket auf den Weg gebracht: Neben einem Strompreisrabatt gibt’s auch mehr Geld für die Pendlerhilfe. Ob sich das mit den Klimazielen spießt, da wir ja in Zukunft weniger Autofahren sollen? Die oberste Priorität habe noch immer der öffentliche Verkehr, wo mehr investiert wird, so Mikl-Leitner. Auch der Ausbau von Radwegen wird forciert. Aber natürlich brauche man für kurze Strecken in Niederösterreich das Auto: „Die einen darf man gegen die anderen nicht ausspielen.“ Die für den Oktober geplante CO2-Bepreisung „sollte sich die Bundesregierung noch einmal im Detail ansehen, ob es hier eine Möglichkeit gibt, das aufzuschieben“.