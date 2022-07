Gespräche laufen: Wechselt Werner zur Konkurrenz?

Wie „Sport Bild“ schreibt, laufen zurzeit Gespräche zwischen Newcastle United und dem Deutschen. Der Scheichklub, der bereits vergangenen Herbst sein Interesse an Werner bekundet hatte, hat den 26-Jährigen nach wie vor fett auf dem Zettel stehen. Zudem soll auch Juventus Turin an Werner interessiert sein. Bei der „Alten Dame“ soll er Paulo Dybala, der einen Dreijahresvertrag bei der AS Roma unterschrieben hat, ersetzen.