Kinder-Hepatitis: Forscher entdeckten Auslöser

Wie das Deutsche Ärzteblatt am Dienstag unter Berufung auf eine Studie britischer Wissenschaftler (diese wurde von nicht von unabhängigen Experten überprüft) berichten, dürfte nun der Auslöser der Krankheit feststehen. Untersucht wurden Blut- und Gewebeproben von insgesamt 25 Kindern mit dieser Hepatitis. Dabei sequenzierten sie die DNA aller in den Proben gefundenen Gene und überprüften, ob sie von Viren stammen könnten. Dadurch stießen sie auf das sogenannte adeono-assoziierte Virus 2, also AAV2.