Offiziell: Bayern holt „eines der größten Talente“

Die Deutschen blättern 20 Millionen Euro plus 8,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Neuzugang hin. Tel erhält einen Fünfjahresvertrag. Das Bemerkenswerte an dem Wechsel ist, dass der Jungspund einen Teil der Ablöse selbst bezahlte. Wie Sport1 berichtet, beteiligte sich der Spieler mitsamt seinem Management an der zu zahlenden Summe.