20-jähriges RB-Talent: „Anfang war einschüchternd“

Großer Vorteil bei Red Bull: „Das hilft sicher“

Beim Top-Rennstall verspüre er einen großen Druck: „Aber das ist genau, was wir als Fahrer wollen. Wenn ich es dann einmal in die Formel 1 schaffen sollte, wäre ich dadurch auch schon besser gerüstet“, so Lawson im Interview mit Sky. „Andere Fahrer tun sich mit dem Medienrummel und dem Druck von außen schwer, wir erleben das schon in den Jahren davor, das hilft sicher.“