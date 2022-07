Schock in Plymouth: Buckelwal landet auf Boot

Eigentlich empfiehlt die Hafenmeisterei in Plymouth in den USA mindestens 100 Meter Abstand von Walen zu nehmen, um mögliche Interaktionen zu minimieren. Doch genau von diesem Hinweis sahen einige Bootsbesitzer in den Gewässern von Massachusetts ab. Diese kamen einem Buckelwal zu nahe. Als das Tier auftauchte, landete es auf dem Bug eines 19-Fuß-Schiffs. Ein Video zeigt die Schock-Szene am Wasser.