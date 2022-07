Laura Linney mit Stern am „Walk of Fame“ gefeiert

US-Schauspielerin Laura Linney (58, „You Can Count on Me“, „Falling“) hat nun in Hollywood einen festen Platz. Am Montag enthüllte Linney auf dem „Walk of Fame“ eine Sternenplakette mit ihrem Namen. Sie könne es kaum glauben, neben ihren Idolen aus Film und Fernsehen verewigt zu sein, sagte die Schauspielerin vor Schaulustigen und Reportern.