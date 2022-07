Feste und Genuss: Innenstadt ist wie wachgeküsst

Rund um den Beginn der Corona-Pandemie trat Horst Berger seinen Job als Stadtmarketing-Chef in Krems an. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Lockdowns und weiteren Widrigkeiten zum Trotz trägt sein Erfolgsrezept aber Früchte. Und das auch im wörtlichen Sinne, wie sich am „Alles Marille“-Fest zeigt. Drei verlängerte Wochenenden lang drehte sich in der Innenstadt alles um die beliebte Frucht.