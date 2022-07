Trend bei NÖ-Konsumenten geht zum Einkauf vor Ort

Fahr nicht fort, kauf im Ort!“ Die Urmutter aller Slogans für den lokalen Handel tritt in NÖ jetzt in neuem Kleid auf. „Mir ist’s nicht egal, ich kauf lokal!“ – mit dieser Devise will die Wirtschaftskammer die Kundenströme nach der Pandemie wieder vom Internet weg- und in ansässige Geschäfte im Land locken.