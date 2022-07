Steirer brach zahlreiche Getränkeautomaten auf

Der Mann soll von Mitte 2021 bis dato in diversen Firmen sowie in Büro- und Baustellencontainern in Kaffee- und Getränkeautomaten aufgebrochen haben. Dabei schlug er in den Bezirken Graz, Graz-Umgebung, Leibnitz, Südoststeiermark, Voitsberg, Jennersdorf und Oberwart zu. Etwa 30 solcher Einbruchsdiebstähle konnten ihm bis dato nachgewiesen werden.