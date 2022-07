Österreichischer Most Wanted: Kokain-Pate gefasst

Auch wenn ihm die österreichischen Fahnder bis dato „nur“ den Handel von mehreren Hundert Kilo an Rauschgift tatsächlich nachweisen können – der bereits wegen dreifachen Mordes verurteilte Balkan-Berufskriminelle soll Europa mit Tonnen an Kokain aus Südamerika versorgt haben. Weshalb auch das FBI, die CIA und die US-Drogenbehörde DEA großes Interesse an dem Verdächtigen zeigen.