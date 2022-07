Casper Ruud reist mit Gstaad-Titel nach Kitzbühel

Ruud hat in Kitzbühel zum Auftakt ein Freilos und trifft nicht vor Mittwoch dann auf Carlos Taberner (ESP) oder Juan Pablo Varillas (PER). Auch Berrettini kommt in die Gamsstadt und hat als Nummer zwei ebenfalls ein Freilos. Danach trifft er auf einen Qualifikanten oder Yannick Hanfmann (GER). Berrettini hatte im Halbfinale am Samstag den Lauf von Dominic Thiem mit einem glatten 6:1,6:4 beendet.