Sturm mit fast 90 km/h fegte über die Steiermark

Einsätze überall in der Steiermark

Außerhalb von Graz meldete der Landesfeuerwehrverband 28 Einsätze wegen Unwetter. „Es waren wahrscheinlich ein paar mehr“, sagt Thomas Meier vom steirischen Landesfeuerwehrverband. Das Ausmaß hielt sich abe rin Grenzen: „Es gab kaum Überflutungen, hauptsächlich Windwurf.“ Überall, etwa in Judenburg, Deutschlandsberg, Graz Umgebung und Weiz, habe es zwischen 21 Uhr und 24 Uhr am Samstag „ein bisserl was gegeben“.